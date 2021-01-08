Провести доработку форм по сайтам интегрированным с СРМ Битрикс

На сайте с формы при первой отправке заявки с чистым кэшем браузера в CRM она приходит 2 раза

Нужно найти причину этой проблемы и проверить работу всех остальных форм на сайтах, чтоб нигде она не повторялась.

Скриншоты и полное ТЗ в ЛС