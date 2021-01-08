Провести доработку форм по сайтам интегрированным с СРМ Битрикс

$40
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1305 просмотров
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На сайте с формы при первой отправке заявки  с чистым кэшем браузера в CRM она приходит 2 раза

Нужно найти причину этой проблемы и проверить работу всех остальных форм на сайтах, чтоб нигде она не повторялась.

Скриншоты и полное ТЗ в ЛС

3 года назад
guest_15910183938733
4 года в сервисе
Был
3 года назад