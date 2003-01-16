Доработка сайта на английском языке

Нужно разработать плагин для CMS (https://docs.question2answer.org/plugins/) скрывающий внешние ссылки где угодно на сайте (в тексте, в комментариях, баннерах и т.д.) с проставлением nofolow и noindex, т.е. если на сайте размещают ссылку например, google.ru/translite, то посетители и поисковики должны ...