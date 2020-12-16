Дмитрий, хочу тест) я через биржу эту ещё не платил, какие способы оплаты?
- Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Мне нужен програмист для ускореной разработки сайта на Laravel, React, Redux. Один мой програмист не справляется, он будет давать задания.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Мне нужен програмист доделать сайт на Laravel, React, Redux. Проблема моего прогера то что он проподает переодически. Проект не сложный, надо копировать просто с другого готового проекта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Мне нужен програмист доделать сайт Laravel, React, Redux. Проблема моего прогера то что он проподает переодически. Проект не сложный, надо копировать просто с другого готового проекта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
нужно проверить код разрабатуемого сайта на технологиях Laravel, React, Redux. С возможным перенятием и доработкой проекта.Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Привет Александр, сможешь сдедать сайт со следующими возможностями? - Сайт данные по API - Клиентский кабинет с возможностью пополнения баланса - Подключение платёжных систем - Система ...Закрыт4 года назад
Привет Игорь, сможешь сдедать сайт со следующими возможностями? - Сайт данные по API - Клиентский кабинет с возможностью пополнения баланса - Подключение платёжных систем - Система ...Закрыт4 года назад
Привет Динар, сможешь сдедать сайт со следующими возможностями? - Сайт данные по API - Клиентский кабинет с возможностью пополнения баланса - Подключение платёжных систем - Система ...Закрыт4 года назад