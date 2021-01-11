Доработать парсер на JS

$50
Веб-программированиеЗавершен13 заявок1355 просмотров
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Есть парсер на JS. Он не доработан до конца.

Надо доделать, чтоб получить нужный мне результат

Парсер писал новичок, следовательно нужен продвинутый или экспертный JS разработчик

Подробности при личном общении

3 года назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kazbich123
Казбек 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
$30
1 день
Сделал как надо, молодец Очень тольковый специалист!
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