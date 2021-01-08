Хотел бы отказаться от страниц пагинации

На сайте [url=https://del-ko.ru/]Делко[/url] (компания занимается грузоперевозками), необходимо создать фильтр для регионов 100 регионов. Если им воспользоваться, то открывается новая страница. Такие страницы нужно будет создать вам. Если сможете сами сверстать, то доплатим, если нет, то найдем отдельно ...