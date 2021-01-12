Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет ...
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Нужно выкачать не большой сайт
- Сайт должен корректно работать
- Убрать все метрики
- Убрать ссылки на другие сайты
- Весь контент должен лежать на нашем сервере
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