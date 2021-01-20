Парсер

Веб-программированиеЗавершен10 заявок350 просмотров
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Нужно пройтись по базе недвижимости и собрать список продавцов и количество предложений от каждого из них (только число объектов).

Коммерческие помещения в Барселоне https://www.idealista.com/ru/venta-locales/barcelona-barcelona/

3 года назад
loncla
Денис 
53 годаИспания
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
OlegAgafonof0125
Олег Агафоноф 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$40
3 дня
Очень доволен сотрудничеством, Олег без проблем учел все пожелания и внес необходимые исправления. Буду обращаться еще и полностью рекомендую.
Работа прошла успешно,буду рад еще поработать в будущем
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