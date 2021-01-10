Программист на самописный сайт

Нужно пройтись по базе недвижимости и собрать список продавцов и количество предложений от каждого из них (только число объектов). Коммерческие помещения в Барселоне [url=https://www.idealista.com/ru/venta-locales/barcelona-barcelona/]https://www.idealista.com/ru/venta-locales/barcelona-barcelona/[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми.
Интересует долгосрочное (будет обидно, если человек три месяца будет разбираться, откуда тут что берется, и как только поймет, так тут же и выяснится, что у него больше времени на меня нет) сотрудничество с хорошо разбирающимся в теме программистом. Нужен ответственный, адекватный человек, не бросающий начатое на полпути и не уходящий внезапно в запой/астрал.
Работа состоит из внедрения новых фишек (от меня) и переписывания/перерабатывания уже текущих. Сайт о китайском кино, так что примерное представление, что это такое, приветствуется - придется работать с иероглифным вводом, например.
Оплата почасовая, договорная (8-10 долларов в час).
UPD. Как ни странно, бОльшая часть заявок из списка ниже оставлена людьми, которые либо не отвечают на почту, либо перебрасываются парой фраз и замолкают, либо соглашаются и пропадают. Пожалуйста, давайте не будем тратить время друг друга - оставляйте заявку, только если вас интересует этот заказ и вы готовы работать.
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