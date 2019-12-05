Perl, Python, C, javascript/jquery, PHP, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), shell, UNIX (Linux/FreeBSD), Apache, mod_perl, nginx
Flask, Django, HTML::Mason, Wordpress
Системное администрирование UNIX-систем, VPS/VDS
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$30
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Константин - великолепный специалист с огромным опытом работы и пониманием того, что и зачем нужно делать! Сотрудничать с ним было очень приятно. Терпелив, вежлив, предлагает много решений и делает от себя больше, чем об этом просишь. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от сотрудничества с Дмитрием. Всё чётко и адекватно. Однозначно рекомендую как заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества.