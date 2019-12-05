Константин - великолепный специалист с огромным опытом работы и пониманием того, что и зачем нужно делать! Сотрудничать с ним было очень приятно. Терпелив, вежлив, предлагает много решений и делает от себя больше, чем об этом просишь. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!