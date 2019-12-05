kostablank007

Константин Бакунов kostablank007

 
58 летРоссия/Липецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Perl, Python, C, javascript/jquery, PHP, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), shell, UNIX (Linux/FreeBSD), Apache, mod_perl, nginx

Flask, Django, HTML::Mason, Wordpress

Системное администрирование UNIX-систем, VPS/VDS

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLOraclePostgreSQLHTMLjQueryLinuxNginxApachePerlFreeBSDDjangoUnixFlaskSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Развернуть проект на хостинге Python/Django/Postgrsql
Константин - великолепный специалист с огромным опытом работы и пониманием того, что и зачем нужно делать! Сотрудничать с ним было очень приятно. Терпелив, вежлив, предлагает много решений и делает от себя больше, чем об этом просишь. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Только положительные впечатления от сотрудничества с Дмитрием. Всё чётко и адекватно. Однозначно рекомендую как заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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