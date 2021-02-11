maksim_dizelev

В основном Python и HTML

Раньше работал с компаниями в частности как сис. админ, в мои обязанности входила и работа над функционалом сайта. Благодаря чему умею обращаться с HTML, CSS, JS, PHP.

В свободное время от работы(а работа по +-5 часов в день) изучал Python, больших проектов нет, но могу сказать с уверенностью что я более чем смогу вам помочь даже в сложных вопросах