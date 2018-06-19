rufat_babayev

Руфат rufat_babayev

 
28 летАзербайджан/Баку
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Программирование на C#

  • Разработка парсеров (сбор информации с сохранением в отдельные файлы, парсеры для переноса сайтов, загрузка данных в бд)
  • Разработка спамеров (автоматизации отправки сообщений, приложения для рассылки в Telegram, WhatsApp, VK, Facebook или любой другой сервис, где-то есть возможность отправки сообщений, например, Satu.KZ)
  • Разработка ботов (автоматизация действий, имитирования действий пользователя, например, выставление лайков в Instagram)
Разработка и создание сайтов

  • Кроссбраузерная верстка HTML/CSS
  • Программирование на JS (Vanilla, jQuery), PHP (Laravel, Yii, Codeigniter)
  • Работа с CMS (Joomla, Drupal, Wordpress и другие)
PHPJavascriptWordPressLaravelHTMLCSSJoomlaDrupaljQueryYiiCodeIgniter
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
VladimirViking
Владимир 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Поддержка проекта PHP7 + cakephp, многопользовательский сервис
По конкретному ТЗ, было выполнено в срок, качество работ отлично, продолжаем сотрудничество
Приятно когда работодатель совмещает в себе и профессионализм, и просто черты хорошего, дружелюбного собеседника. Хороший и надежный работодатель
Ответный отзыв
dyba
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Адапрация меню сайта под мобильные устройства
Все сделал качественно и оперативно. Отличный веб дизайнер
Оплата была произведена без задержек. Оперативно отвечал на все вопросы. Приятно работать с заказчиком, который может точно показать что и как он хочет. Рекомендую
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Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Оптимизировать криворукий код (php, html, js)
Руфат очень профессионально подошел к решению поставленной задачи. В отличие от других исполнителей, его код заработал с первого раза. Рекомендую другим заказчикам выбирать именно Руфата. Профессионально, быстро, не дорого (да, так бывает).
Было очень приятно работать и в целом познакомиться с Димитрием. Оставил только положительные эмоции. Знает чего хочет. Вежливое и приятное общение. Моментальная оплата. Буду только рад дальнейшему сотрудничеству
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Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 часа
#854