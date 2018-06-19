Программирование на C#
- Разработка парсеров (сбор информации с сохранением в отдельные файлы, парсеры для переноса сайтов, загрузка данных в бд)
- Разработка спамеров (автоматизации отправки сообщений, приложения для рассылки в Telegram, WhatsApp, VK, Facebook или любой другой сервис, где-то есть возможность отправки сообщений, например, Satu.KZ)
- Разработка ботов (автоматизация действий, имитирования действий пользователя, например, выставление лайков в Instagram)
- Кроссбраузерная верстка HTML/CSS
- Программирование на JS (Vanilla, jQuery), PHP (Laravel, Yii, Codeigniter)
- Работа с CMS (Joomla, Drupal, Wordpress и другие)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
По конкретному ТЗ, было выполнено в срок, качество работ отлично, продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Приятно когда работодатель совмещает в себе и профессионализм, и просто черты хорошего, дружелюбного собеседника. Хороший и надежный работодатель
$10
10 баллов
5 лет назад
Все сделал качественно и оперативно. Отличный веб дизайнер
Ответный отзыв
Оплата была произведена без задержек. Оперативно отвечал на все вопросы. Приятно работать с заказчиком, который может точно показать что и как он хочет. Рекомендую
$5
10 баллов
6 лет назад
Руфат очень профессионально подошел к решению поставленной задачи. В отличие от других исполнителей, его код заработал с первого раза. Рекомендую другим заказчикам выбирать именно Руфата. Профессионально, быстро, не дорого (да, так бывает).
Ответный отзыв
Было очень приятно работать и в целом познакомиться с Димитрием. Оставил только положительные эмоции. Знает чего хочет. Вежливое и приятное общение. Моментальная оплата. Буду только рад дальнейшему сотрудничеству
Базы данных
нет отзывов
от $5
от 1 часа
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Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 часа
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