Создать сайт с таймерами

Необходим сайт с возможностью создавать таймеры с отсчетом времени и названием, по истечению времени иметь возможность ставить галочку(успешно)/крестик(не выполнено), при успешном выполнении открывать модальное окно, где будет вносится текст, после этого создавать гипер-ссылку возле галочки при открытии которой будет выводиться данный текст

При нажатии крестика выводить меню для изменения таймера(ставить галочки/вносить информацию будет лишь 1 пользователь, одна страница для отображения информации, вторая страница для внесения изменений)