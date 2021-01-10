Создать сайт с таймерами

Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет ...
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Необходим сайт с возможностью создавать таймеры с отсчетом времени и названием, по истечению времени иметь возможность ставить галочку(успешно)/крестик(не выполнено), при успешном выполнении открывать модальное окно, где будет вносится текст, после этого создавать гипер-ссылку возле галочки при открытии которой будет выводиться данный текст
При нажатии крестика выводить меню для изменения таймера(ставить галочки/вносить информацию будет лишь 1 пользователь, одна страница для отображения информации, вторая страница для внесения изменений)
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