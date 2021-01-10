Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет ...
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Нужно создать ленту записей, которые показываются всем пользователям без исключения. Это будет выглядеть как лента в фейсбуке (с бесконечным скролом вниз). Каждый пост - это запись состоящая из 3х или 4х картинок с подписями под картинками. Идея в том, чтобы можно было выбрать картинку (проголосовать за одну из картинок) и после этого увидеть результаты, как голосовали другие люди.
Также кликнув на кнопку возле картинки можно будет ее увеличить и просмотреть детальнее.
В админке нужно будет иметь возможность создавать такие посты с картинками и создавать к ним подписи.
Также нужна будет помощь по деплою этого небольшого проекта
Я вышлю макеты дизайна, если мы договоримся.
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