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Веб-программированиеЗакрыт16 заявок1037 просмотров
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Нужно создать ленту записей, которые показываются всем пользователям без исключения. Это будет выглядеть как лента в фейсбуке (с бесконечным скролом вниз). Каждый пост - это запись состоящая из 3х или 4х картинок с подписями под картинками. Идея в том, чтобы можно было выбрать картинку (проголосовать за одну из картинок) и после этого увидеть результаты, как голосовали другие люди.

Также кликнув на кнопку возле картинки можно будет ее увеличить и просмотреть детальнее.

В админке нужно будет иметь возможность создавать такие посты с картинками и создавать к ним подписи.

Также нужна будет помощь по деплою этого небольшого проекта

Я вышлю макеты дизайна, если мы договоримся.

3 года назад
mark25
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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