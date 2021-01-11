Правки по Opencart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1075 просмотров
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Добрый день, нужно исправить скролл на мобильной версии сайта на iOS на странице оформления заказа (модуль Simple)

OpenCart
3 года назад
SidSpears
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад