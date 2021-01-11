Откорректировать отображение формы AMO CRM на лендинге

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки981 просмотр
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Здравствуйте!

На сайте https://xn----7sbncbjlaakjdrs2bx6f.xn--p1ai/ некорректно отображается форма обратной связи от AMO CRM (обрезана и открывается только после клика по ней. Нужно, чтобы отображалась правильно. Предлагайте условия!

3 года назад
gloftin
Андрей 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад