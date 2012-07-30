Доработать интернет-магазин на php, mysql и smarty

Сайт: http://bodyfitshop.ru

Сайт на scriptocms (scriptocms.ru)

Она сделана на php с mysql на шаблонизаторе smarty.

Что нужно сделать:

1. У любого товара нужно добавить такой элемент как Особенности, состоящий из ряда особенностей товара. Они выводятся на странице самого товара в пустом сером поле слева от 'в корзину'. (например, http://bodyfitshop.ru/7871808201120462045/?productID=10)

И эти же Особенности должны выводиться в любой рубрике товаров(только первые 3 штуки, лучше чтобы это можно было настраивать).

Сейчас они забиты ручками просто как маркированные списки в краткое описание товара. Когда будет возможность ввести их грамотно то из краткого описания они будут убраны.

Наглядно увидеть то, о чем говорится можно например вот http://bodyfitshop.ru/7871808201120462045/

Таким образом в админке в редактировании товара должно быть дополнительное место, где можно добавить/изменить/удалить какую-то особенность.

2. У товара должна быть возможность подключить вывод таблиц Питательная Ценность и Состав.

Выводятся они под логотипом производителя.

Таблица называемая Питательная ценность, в которой жестко заданные 3 колонки с названиями 'Состав/Порция', 'в 1 порции', 'в 100 г'

В админке должна быть возможность добавить компоненты в эту таблицу (название, его кол-во в 1 порции и в 100 г)

Между таблицами должна быть строчка: 1 порция равна ____ (А в админке в редактировании данных по товару быть возможность задать чему равна одна порция)

Таблица называемая Состав, в которой жестко заданные 2 колонки ('Состав', 'в 1 порции')

Также должна быть возможность для каждого товара для которого подключена таблица Состав добавить компоненты входящие в состав и их кол-во в 1 порции.

3. У большинства товаров есть параметры Упаковка, Фасовка, Вкусы, Кол-во в наличии.

Я могу в админке каждому типу товара задать такие параметры, но нужно сделать, чтобы они все выводились в том же месте на странице товара, где сейчас серое поле и где нужно выводить Особенности.

4. Сделать возможность выбрать какие товары выводить в Новинки и Лидеры продаж на главной странице, а также при нажатии на большие кнопки Для снижения веса, Для набора мышечной массы, Для женщин.

Должно работать так: выбираем, например, Новинки и выпадает список всех товаров, где галочками можно выделить нужные и нажать Выбрать.

Сейчас они просто тупо забиты в шаблоне главной страницы и к админке никак не подключены.

(Update: один программист начал делать и возможно уже сделал этот пункт, но т.к. исчез, то теперь нужно проверить есть ли этот функционал и поправить испорченную верстку, оригинал верстки есть).