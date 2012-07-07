Доработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки132 просмотра

Нужна доработка реферальной системы инет магазина, движок vamshop

13 лет назад
levko2006
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$100
1 день
Приятный в общении, адекватный человек. Специалист - 10 баллов Ответственность - 10 баллов Надеюсь продолжать сотрудничество
Еще раз спасибо Инне за работу, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад