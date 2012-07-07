Убрать надпись с сайта на всех страницах

Внимание задание НЕ для контенщиков, а для программистов!

Необходимо убрать надпись с сайта, которая используется в данной момент на каждой странице.

+ вырезать из метатегов определенный телефонный номер. Разумеется все это делать не в ручную.

Как именно (возможно по средствам скрипта) это делать решайте сами.

Господа фрилансеры, жду от Вас предложений