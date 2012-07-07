Сайт: http://bodyfitshop.ru Сайт на scriptocms (scriptocms.ru) Она сделана на php с mysql на шаблонизаторе smarty. Что нужно сделать: 1. У любого товара нужно добавить такой ...
Убрать надпись с сайта на всех страницах
Внимание задание НЕ для контенщиков, а для программистов!
Необходимо убрать надпись с сайта, которая используется в данной момент на каждой странице.
+ вырезать из метатегов определенный телефонный номер. Разумеется все это делать не в ручную.
Как именно (возможно по средствам скрипта) это делать решайте сами.
Господа фрилансеры, жду от Вас предложений
Выбранный исполнитель
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