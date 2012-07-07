Убрать надпись с сайта на всех страницах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок197 просмотров

Внимание задание НЕ для контенщиков, а для программистов!

Необходимо убрать надпись с сайта, которая используется в данной момент на каждой странице.

+ вырезать из метатегов определенный телефонный номер. Разумеется все это делать не в ручную.

Как именно (возможно по средствам скрипта) это делать решайте сами.

Господа фрилансеры, жду от Вас предложений

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Mantay
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа была проведена быстро и грамотно. Человек приятен в общении - рекомендую

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Mantay
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад