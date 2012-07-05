Простой сайт на Джумла по уже готовому макету.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок136 просмотров

Заверстать и запрограммировать сайт на Джумле по уже готовому дизайн макету.

Все страницы кроме главной - однотипные (поле для произвольного наполнения).

Это наполнение должно осуществляться легко и бес проблемно. Нужна качественная работа.

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Артём.

Joomla
13 лет назад
arteml79
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад