Нужно переделать сайт на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок181 просмотр

Здравствуйте! Необходимо преобразовать и немного изменить внешний вид сайта, перенести меню слева направо (зеркально), добавить пункты меню, кое-что убрать с Главной. ТЗ в приложении. Просьба, указывать бюджет и сроки в заявке.

WordPress
13 лет назад
solnceva
38 лет
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9 лет назад

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад