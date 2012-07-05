Плагин для Вордпресс

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Закрыт4 заявки104 просмотра

Требуется написание не очень сложного коммерческого (фри и платная версии) плагина для блогов на cms вордпресс. Опыт создания плагинов для WP желателен. ТЗ высылается после предварительной переписки, оплата обсуждается тогда же.

WordPress
13 лет назад
translation4u
Захар 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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