Необходимо сверстать и собрать сайт по недвижимости. При сборке нужно будет применить технологию переключения отдельных разделов меню без перезагрузки страницы. Система управления на усмотрение разработчика (рассмотрю все варинаты). Требования: ...
Создание сайта
Нужно создать новый сайт в Вордпресс.
Точную копию http://mesoroller.kiev.ua/.
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