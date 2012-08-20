Создание сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок247 просмотров

Нужно создать новый сайт в Вордпресс.

Точную копию http://mesoroller.kiev.ua/.

WordPress
13 лет назад
Mesoroller
Наталья 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_stalin
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$250
10 дней
Очень приятно было работать с Александром! Профессионально справился с задачей, - перенес сайт на новую систему, теперь все работает на «отлично», и выглядит как нужно. При необходимости обязательно обращусь еще! Саша, спасибо, еще раз!
Наталия отличный и адекватный заказчик, расчет был в полном объеме и в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alex_stalin
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад