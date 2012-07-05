Написать скрипт

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Написать скрипт, чтобы считал, как вот этот: (здесь его можно загрузить)

http://astrozet.net/ru/downloads.html

сколько стоит и какие сроки?

13 лет назад
LISSURY
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров