Доработка вывода отчетности по формуле + ввод и удоление информации из базы.
Разработать движок сайта
Нужен движок для авто-портала.
Функционал:
- добавление обзоров с картинками
- добавление новостей
- добавление объявлений по продаже б\у автомобилей
- отзывы и обсуждения статей и обзоров
- каталог новых автомобилей с х-ками, отзвывами и обсуждением посетителей!
Движок должен быть гибкий и дополняться модулями(что бы модули легко подключались и их могли писать сторонние разработчики!)
Жду предложений в виде
ссылка на портфель и ориентировочная цена!
Заявки фрилансеров
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