Разработать движок сайта

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Закрыт6 заявок138 просмотров

Нужен движок для авто-портала.

Функционал:

- добавление обзоров с картинками

- добавление новостей

- добавление объявлений по продаже б\у автомобилей

- отзывы и обсуждения статей и обзоров

- каталог новых автомобилей с х-ками, отзвывами и обсуждением посетителей!

Движок должен быть гибкий и дополняться модулями(что бы модули легко подключались и их могли писать сторонние разработчики!)

Жду предложений в виде

ссылка на портфель и ориентировочная цена!

13 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров