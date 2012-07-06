необходимо добавить возможность создания зависимых (связанных) полей для пользователей. чтоб эти поля записывались и в базу. joomla 2.5 / JomSocial 2.6.2 от вас цена и сроки. оставляйте icq и почту ...
Натянуть верстку на Joomla каталог
Приветствую,нужно натянуть верстку на сайт каталог Joomla
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Бюджет 3-4т.р.
Сроки 4-5 дней
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