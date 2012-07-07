Программинг на чистом PHP.

Понравилось ли мне сотрудничать с Евгением? Нет. Понравилось - это не подходящее слово. Я в необъятном восторге от: 1. Профессионализма. 2. Доброжелательности. 3. Приятности в общении. 4. Скорости. Всё было сделано практически молниеносно. Изначальные обсуждаемые сроки в неделю уменьшились до менее чем одного дня. 5. Инициативности. 6. Адекватности. 7. Желаемой результативности. Обожаю работать с профи, талантами своего дела.