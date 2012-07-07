Программинг на чистом PHP.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок160 просмотров

С пары УРЛов собираем (парсим) информацию, записываем в БД, выводим. Работа на часов 10-30.

Для внутреннего пользования.

ТЗ высылаю по запросу.

PHP
13 лет назад
Aladdinps
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$300
3 дня
Понравилось ли мне сотрудничать с Евгением? Нет. Понравилось - это не подходящее слово. Я в необъятном восторге от: 1. Профессионализма. 2. Доброжелательности. 3. Приятности в общении. 4. Скорости. Всё было сделано практически молниеносно. Изначальные обсуждаемые сроки в неделю уменьшились до менее чем одного дня. 5. Инициативности. 6. Адекватности. 7. Желаемой результативности. Обожаю работать с профи, талантами своего дела.
Очень четко поставлена задача, на все возникшие вопросы даны четкие и понятные ответы. Оплата произведена в полном объеме и до начала работы. Очень хороший заказчик, профессионал своего дела. Наилучшие рекомендации, буду рад сотрудничать в будущем.

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад