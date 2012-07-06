Прикрутить карту к GOOGLE API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужно прикрутить карту участков к GOOGLE API.

Участки есть трех типов со своим цветом для каждого типа: проданные, не проданные и почти проданные.

При наведении, участки должны становиться темнее или появляться бордер.

при нажатии переход на этот участок с описанием (это делать не надо, просто для пояснения).

От Вас только JS-карта.

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JavaScript
13 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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