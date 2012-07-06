Прикрутить карту к GOOGLE API

Нужно прикрутить карту участков к GOOGLE API.

Участки есть трех типов со своим цветом для каждого типа: проданные, не проданные и почти проданные.

При наведении, участки должны становиться темнее или появляться бордер.

при нажатии переход на этот участок с описанием (это делать не надо, просто для пояснения).

От Вас только JS-карта.

Скажите сроки и цену.