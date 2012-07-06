Требуется настроить Joomleague 1.5 для онлайн турниров по хоккею. Чтобы таблица, статистика и прочее выводилось на главную. Так же надо чтобы участник сам мог вносить результат с подтверждением соперника, а так же писать статистику матча. ...
Прикрутить карту к GOOGLE API
Нужно прикрутить карту участков к GOOGLE API.
Участки есть трех типов со своим цветом для каждого типа: проданные, не проданные и почти проданные.
При наведении, участки должны становиться темнее или появляться бордер.
при нажатии переход на этот участок с описанием (это делать не надо, просто для пояснения).
От Вас только JS-карта.
Скажите сроки и цену.
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