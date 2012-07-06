Создание сайта на Yii

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Требуется программист с опытом на работы с Yii для создания сайта.

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Yii
13 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров