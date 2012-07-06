Молекула на HTML5

Здравствуйте.

Нужно разработать 3d молекулу чтобы в конечном итоге она работала на всех устройствах и на всех современных браузерах.

Картинка статичной молекулы тут http://b23.ru/ph0w

Принцип ее работы должен заключаться в следующем:

по умолчанию молекула совершает плавный поворот в одну из сторон, пользователь в любой момент нажатием мышки может повернуть ее удобной для него стороной. При нажатии на один из кружков должен осуществляться переход по ссылке.

Что то похожее можно посмотреть тут http://demos.jackadam.net/webkit_molecule/ но не работает в опере и мозилле.