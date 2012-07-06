Добрый день. Нужен парсер для текстовых документов на php в двух скриптах ТЗ: 1. Укзаываем файл -В нем построчно ищем символ, удаляем все что до найденного символа, сохраняем в новый ...
Молекула на HTML5
Здравствуйте.
Нужно разработать 3d молекулу чтобы в конечном итоге она работала на всех устройствах и на всех современных браузерах.
Картинка статичной молекулы тут http://b23.ru/ph0w
Принцип ее работы должен заключаться в следующем:
по умолчанию молекула совершает плавный поворот в одну из сторон, пользователь в любой момент нажатием мышки может повернуть ее удобной для него стороной. При нажатии на один из кружков должен осуществляться переход по ссылке.
Что то похожее можно посмотреть тут http://demos.jackadam.net/webkit_molecule/ но не работает в опере и мозилле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется натянуть сверстанные макеты на движок,похожий на ворпресс.Нужно отредактировать шаблоны (tpl файлы и css).Сайт: new-watch-led.ru/Закрыт13 лет назад
Имеется страница для добавления трека: http://yaliti.com/main/add_song Чтобы увидеть внутренности, нужно зарегистрироваться. Нужно внести некоторые коррективы, которые проявляются, только если трек добавляет модератор (role_id = 1), а не обычный пользователь (role_id = ...Закрыт13 лет назад
- $10
Необходимо написать обработчик телефонных номеров (цифр). Не важно будет это веб решение, макрос или программа. Она должна уметь: заменять первые две цифры номера с 89 на 79 удалять дублирующиеся номера ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужен парсер чтобы из базы другого сайта переносить описания товаров, фотографии на на магазин созданый на движке вамшоп.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем привет. Сайт на Друпале. Необходимо сделать вывод материалов сайта в 4 столбика, в виде каталога товаров. Пример lecatalog.ruВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
В предыдущем проекте ( http://www.weblancer.net/projects/367066.html ) я просил прикрутить js-карту к google api. Но это может оказаться сложной задачей, то вот упрощенная тогда: сделать JS-карту участков без google api :-) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно прикрутить карту участков к GOOGLE API. Участки есть трех типов со своим цветом для каждого типа: проданные, не проданные и почти проданные. При наведении, участки должны становиться темнее или появляться бордер. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется настроить Joomleague 1.5 для онлайн турниров по хоккею. Чтобы таблица, статистика и прочее выводилось на главную. Так же надо чтобы участник сам мог вносить результат с подтверждением соперника, а так же писать статистику матча. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется программист с опытом на работы с Yii для создания сайта. Оставляйте свои работы и контактные данные.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад