Друпал. Сделать вывод нодов в 4 столбика.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Всем привет. Сайт на Друпале. Необходимо сделать вывод материалов сайта в 4 столбика, в виде каталога товаров. Пример lecatalog.ru

Drupal
13 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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