Cкрипт парсинга качественного текста

Есть интернет магазин.

Поисковый бот заходит на одну из страниц, необходимо написать скрипт, который берет кей с тайтла страницы, парсит качественный текст по кею (если нет вариантов парсинга качественного тематического контента, придется придумать что-то), делает из нескольких статьей одну или две, с помощью платного онлайн сервиса уникализации текста уникализирует, добавляет фотки с гугла или тематическое видео с ютуба, сохраняет это в кеш и показывает этот кеш гуглу каждый раз как он заходит на эту страницу, и так для каждой страницы скрипт генерит, генерация активируется первым заходом бота, результат работы скрипта выводится на странице в том месте, где я поставлю инклуд, пользователь же этого не видит.

Скрипт, который будет отделять бота от пользователей, у меня есть, и сервис платный по уникализации текста есть, все остальное надо написать и вместе прикрутить.

ICQ 3девять0054восемь93