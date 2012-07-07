Нужен компонент каталога организаций для джумлы. Краткое ТЗ и макет во вложении. С предложениями, ценами и сроками обращаться сюда: Скайп: bernar_n Почта: [email protected] Icq: ...
Репрограмминг сайта Pachwork.com.ua
Перенос сайта на новый движок. Полный перенос контента.
Выбранный исполнитель
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