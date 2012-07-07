Репрограмминг сайта Pachwork.com.ua

Нужен спец. Есть сайт blackswanshop.ru/ нужно немного доработать верстку, чтоб не ползла и сделать подтверждение заказа на почту. Т.е. клиент сделал заказ на сайте, ему на почту приходит подтверждение: номер заказа такой то. список ...