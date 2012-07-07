Репрограмминг сайта Pachwork.com.ua

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки103 просмотра

Перенос сайта на новый движок. Полный перенос контента.

13 лет назад
maxturovsky
Максим 
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$300
6 дней

Заявки фрилансеров

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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