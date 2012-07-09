Программа для загрузки файлов на файловый хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать программу для загрузки файлов на файловый хостинг, с добавлением описания к загружаемому файлу, и еще несколько функций.

Предпочтительно на python и прочему.

Но и от других вариантов не откажусь.

Python
13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо автору! Скрипт написал за отличную стоимость и за краткий строк, а также дописал несколько новых фич, которых не было в тз. Будем работать на постоянке
Эффективно поработали. Заказывайте ещё!

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад