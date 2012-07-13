Разработка модуля DLE, приватно для Nefcore

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка114 просмотров

Разработка модуля DLE, приватно для Nefcore.

DLE
13 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
13 лет назад
$150
2 дня
Игорь - высококлассный программист. Проект был готов раньше указанных сроков. Во время работы были учтены все дополнительные пожелания. Рекомендую!
Заказчик оплатил, очень понравилось состовления ТЗ очень качественно.

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
13 лет назад