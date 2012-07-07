Здравствуйте. Необходимо доработать игровой магазин на VirtueMart 1.1.9 + Joomla 1.5, а точнее внести правки в код компонента, чтобы можно было в товаре указывать издателя, разработчика, дату выхода игры и тип активации (выбор из списка) ...
Исправить ошибки сайта на Joomla + ленты граббера
Сайт на Joomla. Но движок заметно переписан и заточен под нужды регионального информационного агентства. Надо исправить:
1. Перестали приходить на email уведомления о написании комментов к материалам сайта. Надо восстановить эту функцию
2. В шаблоне не работает счетчик, который фиксирует количество посетителей, посмотревших каждый конкретный материал. Соответственно, рубрика "Самые читаемые материалы" не обновляется.
3. Убрать из шаблона сайта код двух банеров
Кроме этого надо настроить 9 лент граббера NewsGrabberJC.
Цена договорная
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно встроить в движок интернет магазина приоритеты от яндекс маркета, все вопросы в аську 400898634Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходим иодуль для joomla 1.5 бегущая строка. Через админку в модуле должы меняться скорость и текст, так же и чтобы ссылки было можно вставлять кодом. По умолчанию в модуле ширина ...Завершен13 лет назад
Установить движок, шаблон, необходимые модули,подправить необходимые файлы (robots.txt,htaccess, index.html) остальное обсудим в личке.Завершен13 лет назад
Нужен программист, который подключит к друпалу Perfect! Обязательно с опытом!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Разработка модуля DLE, приватно для Nefcore.Завершен13 лет назад
тз внутри, пароль в ЛСВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Привет всем. Необходимо перенести новости, коменты и пользователей из сайта на WordPress, на новый сайт, написанный на DLE9 Админские права, прямой доступ к базе, расширенному RSS WordPress, есть. ...Закрыт13 лет назад
В хороший и интересный проект (Web-сервис) необходим человек с большим запасом времени и хорошо знающий такие технологии: - JavaScript - jQuery - Zend/Yii Frameworks - GoogleMap API ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно написать программу для загрузки файлов на файловый хостинг, с добавлением описания к загружаемому файлу, и еще несколько функций. Предпочтительно на python и прочему. Но и от других вариантов ...Завершен13 лет назад