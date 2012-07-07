Исправить ошибки сайта на Joomla + ленты граббера

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Закрыт3 заявки125 просмотров

Сайт на Joomla. Но движок заметно переписан и заточен под нужды регионального информационного агентства. Надо исправить:

1. Перестали приходить на email уведомления о написании комментов к материалам сайта. Надо восстановить эту функцию

2. В шаблоне не работает счетчик, который фиксирует количество посетителей, посмотревших каждый конкретный материал. Соответственно, рубрика "Самые читаемые материалы" не обновляется.

3. Убрать из шаблона сайта код двух банеров

Кроме этого надо настроить 9 лент граббера NewsGrabberJC.

Цена договорная

Joomla
13 лет назад
titt
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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