Модуль для joomla

Добрый день.

Необходим иодуль для joomla 1.5 бегущая строка.

Через админку в модуле должы меняться скорость и текст, так же и чтобы ссылки было можно вставлять кодом.

По умолчанию в модуле ширина 100% и репит.

Сроки любые, обязательно пишите стоимость.