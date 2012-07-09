Модуль для joomla

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Завершен9 заявок153 просмотра

Добрый день.

Необходим иодуль для joomla 1.5 бегущая строка.

Через админку в модуле должы меняться скорость и текст, так же и чтобы ссылки было можно вставлять кодом.

По умолчанию в модуле ширина 100% и репит.

Сроки любые, обязательно пишите стоимость.

Joomla
13 лет назад
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Все сделано как надо и быстро, спасибо.
Отличный заказчик, задание сформулировал четко, своевременно (а точнее мгновенно!:) оплатил работу, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад