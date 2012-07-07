Нужно встроить в движок интернет магазина приоритеты от яндекс маркета, все вопросы в аську 400898634
Доработка магазина на Virtuemart
Здравствуйте. Необходимо доработать игровой магазин на VirtueMart 1.1.9 + Joomla 1.5, а точнее внести правки в код компонента, чтобы можно было в товаре указывать издателя, разработчика, дату выхода игры и тип активации (выбор из списка) игры. Данные поля необходимо чтобы поддавались сортировке. Также необходимо чтобы в категориях товары сортировались по дате выхода игры, если она указана, товар уходит в конец списка.
Далее необходимо разработать схему, чтобы при добавлении одного и того же товара, но в разные подкатегории категории, ссылки не дублировались. То есть чтобы был сохранен единый вид ссылок.
Для понятности:
Имеет категории:
А
B
C
Товар будет иметь вид ссылок:
A/товар
A/B/товар
A/C/товар
Тем не менее нужно, чтобы в дочерних категориях вид ссылок был только А/товар
Используется Artio JoomSEF. Вполне возможно, что придется создать новое поле в категории VirtueMart — Алиас, чтобы ссылки формировались именно по этому полю.
Жду Ваших предложения. Оплата по факту выполненной работы.
Спасибо
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