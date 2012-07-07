Доработка магазина на Virtuemart

Здравствуйте. Необходимо доработать игровой магазин на VirtueMart 1.1.9 + Joomla 1.5, а точнее внести правки в код компонента, чтобы можно было в товаре указывать издателя, разработчика, дату выхода игры и тип активации (выбор из списка) игры. Данные поля необходимо чтобы поддавались сортировке. Также необходимо чтобы в категориях товары сортировались по дате выхода игры, если она указана, товар уходит в конец списка.

Далее необходимо разработать схему, чтобы при добавлении одного и того же товара, но в разные подкатегории категории, ссылки не дублировались. То есть чтобы был сохранен единый вид ссылок.

Для понятности:

Имеет категории:

А

B

C

Товар будет иметь вид ссылок:

A/товар

A/B/товар

A/C/товар

Тем не менее нужно, чтобы в дочерних категориях вид ссылок был только А/товар

Используется Artio JoomSEF. Вполне возможно, что придется создать новое поле в категории VirtueMart — Алиас, чтобы ссылки формировались именно по этому полю.

Жду Ваших предложения. Оплата по факту выполненной работы.

Спасибо