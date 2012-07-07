Скрипт для таблиц Google Docs

Стоит задача написать скрипт для генерации сводного отчета по нескольким листам в Google Docs Spreadsheet.

Есть несколько листов с определенным количеством работы на каждом. Скрипт должен собирать данные по тому, сколько работы выполнено, а так же статистику по тому, как она была выполнена.

Пример документа

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AvYza3KZ2JiLdHppQVhzRkpZSmJiX09zbmc5X09TUkE&output=html