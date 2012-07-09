Спарсить базу контактов фотографов с mywed.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок187 просмотров

Необходимо с помощью простого скрипта собрать контактные даные фотографов по критерию "Украина" (http://www.mywed.ru/photographer/popular/country/175/city/0/) в формате: NAME, MOBILE, CITY, Other Contact info, mywed link. Необходимо для проведения СМС-рассылки.

13 лет назад
montrex
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Это уже втрой заказ, который Антон выполнил на отлично. Результат готов очень быстро и очень качественно. По ценам тоже отлично!
Приятно было поработать. С удовольствием ещё что нибудь выполню для Ярослава.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад