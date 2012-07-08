Парсер simple html dom

В интернет-магазине надо переделать страницу подробного просмотра товара. Сейчас там есть блоки Характеристики, Видео о товаре, Отзывы, Информация о доставке и т.д. Все эти блоки расположены на одной странице в виде большой длиной "простыни". Необходимо ...