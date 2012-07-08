Парсер simple html dom

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок157 просмотров

необходим парсер (simple html dom) новостей одной страницы новостного сайта (заголовок,изображение,полный текст новости)

HTML
13 лет назад
Xattax
Иван 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hfrs
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстро, недорого, качественно. Советую этого программиста.

Заявки фрилансеров

hfrs
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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