Создание сайта на LiveStreet (Ливстрит)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Создание сайта на базе бесплатных шаблонов LiveStreet, с использованием готовых плагинов LiveStreet и их отдельных элементов, с дополнениями и изменениями.

Что есть:

Техническое задание с основными требованиями, с приложением эскизов страниц сайта.

Что нужно:

Готовый сайт с выполнением требований Технического задания.

Что ждем для выбора исполнителя:

1. Ваши готовые работы на LiveStreet

2. Цены в соответствии с ТЗ Заказчика

3. Предположительные сроки исполнения

Обращаетесь в приват, указываете адрес Вашей почты, высылаю ТЗ с приложением.

Бюджет по договоренности.

13 лет назад
romashk-a
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров