Очень понравилось сотрудничать! Помог с установкой всех компонентов. Переделывал программу до тех пор пока она не была идеальна! Помог разобраться детально со всеми функциями, схемами! Грамотно консультировал по документации к ПЗ! Работу выполнил в срок! По проекту предлагал свои идеи! В итоге программа получилась очень красивая, правильно работала и в кратчайшие сроки! Большое Вам человеческое спасибо! :)