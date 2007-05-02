Образование:
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Радиотехнический факультет, специальность "Разработка электронной аппаратуры", спецализация "Системы автоматизированного проектирования".
Работа:
1. Дирекция обработки и перевозки почты "Укрпочта", программист (2005 г. - 2010 г.)
2. Фирма, занимающаяся разработкой программного обеспечения для аптек (с 2010 г.)
Область знаний:
- Delphi;
- СУБД Oracle, MySQL, Firebird;
- базовые знания html, php
- CMS Drupal, VBulletin (3, 4), DLE
Контактная информация:
- почта: drleva[собачко]yandex.ru
- icq: 494-716-179
Портфолио
- Sqldoc.net - все про клиент-серверные технологии211 просмотров
- "Экспедирование "520 просмотров
- "Обработка периодических печатных изданий"558 просмотров
Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
17 лет назад
Виктор, скажем так, отнесся к заданию не формально, а с душой. Вникал в проблемы, предлагал свои варианты. Задания выполнены на отлично!
Ответный отзыв
Проблем не возникало никаких. Всё время был на связи. Оплата произведена вовремя.
$100
10 баллов
17 лет назад
Очень понравилось сотрудничать! Помог с установкой всех компонентов. Переделывал программу до тех пор пока она не была идеальна! Помог разобраться детально со всеми функциями, схемами! Грамотно консультировал по документации к ПЗ! Работу выполнил в срок! По проекту предлагал свои идеи! В итоге программа получилась очень красивая, правильно работала и в кратчайшие сроки! Большое Вам человеческое спасибо! :)
Ответный отзыв
Могу оставить только положительный отзыв. На связи была практически постоянно, что позволило избежать многих проблем. Пошла на ряд уступок по требованиям к программе, что значительно облегчило мне разработку. Оплата была произведена вовремя и в полном обьёме.