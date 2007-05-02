drlivsi

Виктор Левитский drlivsi

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Образование:

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Радиотехнический факультет, специальность "Разработка электронной аппаратуры", спецализация "Системы автоматизированного проектирования".

Работа:

1. Дирекция обработки и перевозки почты "Укрпочта", программист (2005 г. - 2010 г.)

2. Фирма, занимающаяся разработкой программного обеспечения для аптек (с 2010 г.)

Область знаний:

- Delphi;

- СУБД Oracle, MySQL, Firebird;

- базовые знания html, php

- CMS Drupal, VBulletin (3, 4), DLE

Контактная информация:

- почта: drleva[собачко]yandex.ru

- icq: 494-716-179

PHPMySQLOracleHTMLDelphiDrupal
Отзывы заказчиков
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
$24
10 баллов
17 лет назад
Восемь простых задач на C#
Виктор, скажем так, отнесся к заданию не формально, а с душой. Вникал в проблемы, предлагал свои варианты. Задания выполнены на отлично!
Проблем не возникало никаких. Всё время был на связи. Оплата произведена вовремя.
Ответный отзыв
Oksana1988
Гость 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Delphi + Oracle
Очень понравилось сотрудничать! Помог с установкой всех компонентов. Переделывал программу до тех пор пока она не была идеальна! Помог разобраться детально со всеми функциями, схемами! Грамотно консультировал по документации к ПЗ! Работу выполнил в срок! По проекту предлагал свои идеи! В итоге программа получилась очень красивая, правильно работала и в кратчайшие сроки! Большое Вам человеческое спасибо! :)
Могу оставить только положительный отзыв. На связи была практически постоянно, что позволило избежать многих проблем. Пошла на ряд уступок по требованиям к программе, что значительно облегчило мне разработку. Оплата была произведена вовремя и в полном обьёме.
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