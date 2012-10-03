10 новых статей для сайта

$100
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  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок313 просмотров

Привет.

Требуется написать 10 новых статей на музыкальную тематику.

Просьба любителей не беспокоить, все статьи будут проверяться на плагиат.

Предоплата только после выполнения 30% заказа.

Честность гарантирую.

Темы следующие:

01) Propellerhead Reason 6. Минимум 5000 символов. 7-10 jpg-картинок к статье.

02) Диджей Тим Берглинг. Минимум 3000 символов. 4 jpg-картинки к статье.

03) Swedish House Mafia. Минимум 5000 символов. 5 jpg-картинок к статье.

04) Avicii. Минимум 5000 символов. 5 jpg-картинок к статье.

05) О сайте http://rpfm.ru/. Минимум 5000 символов. 4 jpg-картинки к статье.

06) Martin Solveig. Минимум 4000 символов. 3 jpg-картинки к статье.

07) Moonbeam. Минимум 4000 символов. 3 jpg-картинки к статье.

08) Клуб "Rай". Минимум 5000 символов. 5 jpg-картинок к статье.

09) Тема "Школа диджеев". Минимум 3000 символов. 3 jpg-картинки к статье.

10) Тема "Лучшее DJ-оборудование". Минимум 5000 символов. 7-10 jpg-картинок к статье.

13 лет назад
Wood78
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Артём сделал свою работу в очень короткий срок, без потери качества. Отличный копирайтер, рекомендую.
Отличный заказчик: дал точное задание, оплатил вовремя. Что ещё нужно? Рекомендую!

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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