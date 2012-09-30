Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Требуется Копирайт: - 30 уникальных статей (500-1000 знаков) - ТЗ будет предоставлено - Тематика - Мебель/околомебельная тематика При подаче заявок обязательно указать стоимость ...
Написание обзорных статей в блог о товарах.
1. 1 пост в неделю
2. От 1000 до 2000 знаков
3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно).
4. Тематика как в блогах http://ebayclub.livejournal.com, http://club.ebaytoday.ru/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / ebay товарах США и Великобритании. Статьи должны быть как для мужского пола так и для женского (т.е. каждую неделю разная аудитория)
5. Статьи присылать на контактный и-мэйл в формате «.doc» и картинки в формате jpg/gif
6. Постоянная основа
7. Оплата по wmz или wmr
В заявке указывайте примеры работ.
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