Ищу грамотного помощника, который знает движок WP, в принципе он не тяжелый и могу обучить, работа разная: разместить статью, отредактировать и другие задачи. ICQ 460238404
10 статей
Тема hr практика, подбор и обучение персонала.
Ключевые слова:
1. подбор и обучение персонала
2. мотивация персонала
3. Корпоративная культура
от 2500 символов, без пробелов.
цена фиксированная 2,5 wmz (если устроит через вебмани)
Срок два дня.
Готов рассмотреть Ваши условия по оплате
От Вас почта для связи.
Моя почта [email protected]
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