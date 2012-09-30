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Закрыт1 заявка103 просмотра

Тема hr практика, подбор и обучение персонала.

Ключевые слова:

1. подбор и обучение персонала

2. мотивация персонала

3. Корпоративная культура

от 2500 символов, без пробелов.

цена фиксированная 2,5 wmz (если устроит через вебмани)

Срок два дня.

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13 лет назад
ivanov2000
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров