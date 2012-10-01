ivanov2000

Добрый день! Нужен контент для наполнения сайтов бизнес тематики. Материал должен быть уникален для Яндекса. Суть: 1. найти книги бизнес темы (формат pdf и djvu обычно) 2. распознать файн ридером (коректируя ощибки, если будут) 3 сохранить как простой текст (док) ...
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. 3000 символов без пробелов. Статьи должны быть уникальные, подчеркиваю уникальные.не рерайт, для меня это важно. Срок выполнения 4 дня. Цена договорная По оплате предлагайте Ваши условия, возможна частичная предоплата. Это ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 20 шт. от 2000 символов без пробелов. Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно. Срок выполнения 3 — 4 дня. Цена фиксированная — 2$ за ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов. Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно. Срок выполнения 3 — 4 дня. Цена фиксированная — 2,5 $ ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тема hr практика, подбор и обучение персонала. Ключевые слова: 1. подбор и обучение персонала 2. мотивация персонала 3. Корпоративная культура от 2500 символов, без пробелов. цена фиксированная 2,5 wmz (если устроит через вебмани) Срок два дня. Готов рассмотреть Ваши условия по оплате От Вас ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов. Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно. Срок выполнения 3 - 4 дня. Цена фиксированная - 2,5 $ ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад