ivanov2000

Тема hr практика, подбор и обучение персонала. Ключевые слова: 1. подбор и обучение персонала 2. мотивация персонала 3. Корпоративная культура от 2500 символов, без пробелов. цена фиксированная 2,5 wmz (если устроит через вебмани) Срок два дня. Готов рассмотреть Ваши условия по оплате От Вас ...