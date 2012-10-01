ivanov2000

Сергей Иванов ivanov2000

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен контент для сайта

    Добрый день! Нужен контент для наполнения сайтов бизнес тематики. Материал должен быть уникален для Яндекса. Суть: 1. найти книги бизнес темы (формат pdf и djvu обычно) 2. распознать файн ридером (коректируя ощибки, если будут) 3 сохранить как простой текст (док) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи 10 шт. бизнес тема

    Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. 3000 символов без пробелов. Статьи должны быть уникальные, подчеркиваю уникальные.не рерайт, для меня это важно. Срок выполнения 4 дня. Цена договорная По оплате предлагайте Ваши условия, возможна частичная предоплата. Это ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 20 статей бизнес тематики

    $40

    Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 20 шт. от 2000 символов без пробелов. Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно. Срок выполнения 3 — 4 дня. Цена фиксированная — 2$ за ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно 10 статей

    Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов. Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно. Срок выполнения 3 — 4 дня. Цена фиксированная — 2,5 $ ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 10 статей

    Тема hr практика, подбор и обучение персонала. Ключевые слова: 1. подбор и обучение персонала 2. мотивация персонала 3. Корпоративная культура от 2500 символов, без пробелов. цена фиксированная 2,5 wmz (если устроит через вебмани) Срок два дня. Готов рассмотреть Ваши условия по оплате От Вас ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны статьи для продвижения сайта

    Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов. Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно. Срок выполнения 3 - 4 дня. Цена фиксированная - 2,5 $ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад