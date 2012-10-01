Нужно 10 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки125 просмотров

Добрый день!

Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов.

Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно.

Срок выполнения 3 — 4 дня.

Цена фиксированная — 2,5 $ за одну статью.

По оплате предлагайте Ваши условия, возможна частичная предоплата.

Это только часть заказа, готов сотрудничать на постоянной основе.

Порядочность гарантирую.

13 лет назад
ivanov2000
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров