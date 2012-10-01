Нужно 10 статей

Добрый день!

Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов.

Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно.

Срок выполнения 3 — 4 дня.

Цена фиксированная — 2,5 $ за одну статью.

По оплате предлагайте Ваши условия, возможна частичная предоплата.

Это только часть заказа, готов сотрудничать на постоянной основе.

Порядочность гарантирую.