Новому проекту посвященному заработку в сети требуется копирайтер/рерайтер на партнерских условиях Требования: - знание основных сфер заработка в интернете - работа на результат - отвественность ...
Рерайт англоязычных статей на финансовые темы
Требуется контентом англоязычный инфой сайт.
режим работы такой.
1. Вы находите контент в интрнете и показываете его мне. (ссылки на контент я не предоставляю и сам его не ищу)
2. я утвержаю его.
3. Вы делаете перевод и размещаете на сайте
Контент следующего плана.
1. первое и самое главное - топики с форумов с последующей периеписокой
2. статьи из блогов
3. новостной контент.
статьи небольшие. 300-2000 знаков (чем меньше тем лучше)
объем работы БОЛЬШОЙ! приглашаются несколько человек.
знание английского - в идеале.
проверка униакальности вашего рерайта
цена за 1к знаков зависит от вашей квалификации
Заявки фрилансеров
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