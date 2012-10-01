Рерайт англоязычных статей на финансовые темы

Требуется контентом англоязычный инфой сайт.

режим работы такой.

1. Вы находите контент в интрнете и показываете его мне. (ссылки на контент я не предоставляю и сам его не ищу)

2. я утвержаю его.

3. Вы делаете перевод и размещаете на сайте

Контент следующего плана.

1. первое и самое главное - топики с форумов с последующей периеписокой

2. статьи из блогов

3. новостной контент.

статьи небольшие. 300-2000 знаков (чем меньше тем лучше)

объем работы БОЛЬШОЙ! приглашаются несколько человек.

знание английского - в идеале.

проверка униакальности вашего рерайта

цена за 1к знаков зависит от вашей квалификации