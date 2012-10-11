Приватный проект для Гронь Ульяна (Sestra75)

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Завершен1 заявка89 просмотров

7 текстов по домашнему персоналу около 2000 символов каждый

13 лет назад
JuliaSp
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
13 лет назад
$28
7 дней
Хорошие тексты, оговоренные сроки. Буду еще сотрудничать с Ульяной.
Огромное спасибо Юле за сотрудничество! Сопровождение на протяжении всего проекта, полезные рекомендации, оперативные ответы на любые вопросы. Своевременная оплата. Отличный работодатель!

Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
13 лет назад

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