Тексты на тур. тематику

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Завершен14 заявок167 просмотров

Нужно 10 уникальных текстов по 1,5 - 2 тысячи символов.

Оплата по 1 wmz за тысячу символов без пробелов.

Тематику дам.

13 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

matriarhat
Анастасия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Все как в заявке - быстро и с фантазией :) Отличные тексты. Русский язык на высоте, как же как стиль и уникальность статей. Спасибо!
Очень приятно работать, когда задача ясна, прозрачна и заказчик настолько приятен в общении, как Иван. Очень хотелось бы продолжать сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

matriarhat
Анастасия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад